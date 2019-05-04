Смерть на полигоне: по факту взрыва возбуждено дело

После гибели военнослужащего в результате взрыва на полигоне в воинской части в Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения с боеприпасами. Следователи в настоящее время выясняют причину взрыва, рассказал ТАСС источник в силовых структурах.

Накануне, 3 мая, в результате подрыва боеприпаса на полигоне погиб один военнослужащий, а еще четверо его сослуживцев получили травмы. По сообщению пресс-службы Центрального военного округа, военные в нарушение требований безопасности разожгли костер на полигоне. Это и вызвало подрыв боеприпаса.

По сообщениям местных СМИ, взрыв произошел в поселке Еланский Свердловской области. Уголовное дело по факту ЧП возбуждено по статье 349 УК РФ. За нарушение правил обращения с боеприпасами, повлекшее по неосторожности смерть человека, она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.