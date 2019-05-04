Тема:

Палестино-израильский конфликт 1 час назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
4 мая 201914:47

Удары по Газе: Израиль применил самолеты и танки

EPA

Израильские танки и авиация атаковали более десяти целей в секторе Газа. Так официальный Иерусалим ответил на ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля, боевые самолеты бомбят объекты двух основных группировок анклава: правящего движения ХАМАС и союзного ему палестинского "Исламского джихада" (запрещена в РФ).

По информации военных, с утра в субботу, 4 мая, боевики выпустили около 90 ракет по югу Израиля. Один снаряд попал в жилой дом в поселке в окрестностях города Ашкелон. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, минувшей ночью израильские службы ПРО перехватили несколько десятков ракет, пущенных из сектора Газа. Обстрел длился в течение получаса после почти месячного затишья. Накануне на границе сектора Газа произошло столкновение израильских военных с палестинцами, один человек погиб, 50 получили ранения.

Ранее по теме

Сейчас

15:50

Массовая резня: на месте убийства пяти человек нашли живого ребенка

14:32

Удары по Газе: Израиль применил самолеты и танки

13:43

Женщина впервые попробует возглавить Казахстан

10:43

Взрыв на полигоне: один военный погиб, еще четверо ранены

08:54

Тысячи хабаровчан остались без света

06:25

ЧП в США: Boeing 737 упал в реку, жертв удалось избежать

05:56

Жертвами супертайфуна "Фани" стали уже 8 человек

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Удары по Газе: Израиль применил самолеты и танки

Удары по Газе: Израиль применил самолеты и танки

1 час назад
Смерть на полигоне: по факту взрыва возбуждено дело

Смерть на полигоне: по факту взрыва возбуждено дело

1 час назад
Преступления Порошенко уже расследует специальная группа

Преступления Порошенко уже расследует специальная группа

3 часа назад
Семья юноши, убитого полицейским, вынудила власти опубликовать видео инцидента

Семья юноши, убитого полицейским, вынудила власти опубликовать видео инцидента

1 час назад
Американские делегаты признались в любви к Крыму

Американские делегаты признались в любви к Крыму

5 минут назад
В аварии на Кубани погибли артисты комедийного проекта Stand Up

В аварии на Кубани погибли артисты комедийного проекта Stand Up

4 часа назад
Порошенко уточнил, чем украинский паспорт лучше российского

Порошенко уточнил, чем украинский паспорт лучше российского

17 минут назад
Boeing поможет в расследовании инцидента с самолетом, скатившимся в реку

Boeing поможет в расследовании инцидента с самолетом, скатившимся в реку

2 часа назад
Первая тренировка воздушной части парада прошла в Москве

Первая тренировка воздушной части парада прошла в Москве

3 часа назад
КГБ Белоруссии: гендиректор "Белтелекома" задержан за получение взятки от россиянина

КГБ Белоруссии: гендиректор "Белтелекома" задержан за получение взятки от россиянина

2 часа назад
Украинских военных заподозрили в попытке стать сверхрасой

Украинских военных заподозрили в попытке стать сверхрасой

1 час назад
Суд отправил в СИЗО основателя сервиса LinguaLeo, подозреваемого в убийстве сестры

Суд отправил в СИЗО основателя сервиса LinguaLeo, подозреваемого в убийстве сестры

3 часа назад
В Японии можно снять дом эпохи самураев

В Японии можно снять дом эпохи самураев

3 часа назад
Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

01.05.2019 18:09
Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"

Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"

30.04.2019 15:05
Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

29.04.2019 08:15
Зеленский хочет вступить в должность 19-го

Зеленский хочет вступить в должность 19-го

2 минуты назад
Крулько напомнили о духовной близости, кровных узах и незаконном подарке

Крулько напомнили о духовной близости, кровных узах и незаконном подарке

45 минут назад
Проломили череп: известного украинского журналиста избили до реанимации

Проломили череп: известного украинского журналиста избили до реанимации

56 минут назад
Делают селфи и ковыряют в носу: идолы с острова Пасхи гибнут из-за туристов

Делают селфи и ковыряют в носу: идолы с острова Пасхи гибнут из-за туристов

1 час назад
Вслед за Федоровым Порошенко уволил Артеменко

Вслед за Федоровым Порошенко уволил Артеменко

1 час назад
Поклонская рассказала, за что враги не любят Крым

Поклонская рассказала, за что враги не любят Крым

1 час назад
Женщина впервые попробует возглавить Казахстан

Женщина впервые попробует возглавить Казахстан

2 часа назад
Путин поручил помочь с жильем сотрудникам "Роскосмоса"

Путин поручил помочь с жильем сотрудникам "Роскосмоса"

2 часа назад
Найдено противоядие от самого страшного яда в мире

Найдено противоядие от самого страшного яда в мире

3 часа назад
Очевидец снял на видео последствия обрушения крана на западе Москвы

Очевидец снял на видео последствия обрушения крана на западе Москвы

3 часа назад
В Сызрани легковушку разорвало после столкновения с джипом, одна из пострадавших умерла

В Сызрани легковушку разорвало после столкновения с джипом, одна из пострадавших умерла

3 часа назад
Роналду забил сотый мяч головой в клубной карьере

Роналду забил сотый мяч головой в клубной карьере

4 часа назад
Появилось видео фатального столкновения с участием грузовиков в Подмосковье

Появилось видео фатального столкновения с участием грузовиков в Подмосковье

4 часа назад
"Фэлкон" с космическим грузовиком Dragon стартовал к МКС

"Фэлкон" с космическим грузовиком Dragon стартовал к МКС

5 часов назад
Западные СМИ остались недовольны результатами телефонного разговора Путина и Трампа

Западные СМИ остались недовольны результатами телефонного разговора Путина и Трампа

9 часов назад
Британские консерваторы потерпели серьезное поражение на выборах в местное самоуправление

Британские консерваторы потерпели серьезное поражение на выборах в местное самоуправление

9 часов назад
Власти Венесуэлы расследуют попытку госпереворота

Власти Венесуэлы расследуют попытку госпереворота

9 часов назад
Жертвами супертайфуна "Фани" стали уже 8 человек

Жертвами супертайфуна "Фани" стали уже 8 человек

9 часов назад
КНДР осуществила серию ракетных пусков

КНДР осуществила серию ракетных пусков

11 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 4 мая 2019 года

Программа "Индустрия кино" от 4 мая 2019 года

14 часов назад
51
Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

29.04.2019 15:40