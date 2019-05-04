Порошенко уточнил, чем украинский паспорт лучше российского

Паспорт Украины значительно опережает российский по возможностям его обладателей путешествовать по миру. Об этом заявил в "Твиттере" действующий украинский президент Петр Порошенко, добавив: он горд укреплением статуса украинского гражданства.

Согласно данным мирового Индекса паспортов, украинцы могут посещать без визы или с визой по прибытии 133 государства мира. Для граждан России таких стран действительно несколько меньше — 117.

В июне 2017 года вступило в силу соглашение о безвизовом въезде украинцев в страны Европейского Союза. Однако вместо свободного перемещения внутри ЕС украинцы получили право лишь на туристические и деловые поездки с ограниченным периодом пребывания.