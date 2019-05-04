Зеленский хочет вступить в должность 19-го

Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет предложить Верховной раде провести инаугурацию 19 мая. Об этом он сообщил журналистам в субботу, 4 мая, перед встречей со спикером Верховной рады, главами фракций и депутатских групп.

Почему Зеленский выбрал именно 19 мая, а не какой-либо другой день, он не пояснил. Избранный глава государства сообщил также, что собирается обсудить с парламентариями ряд вопросов, но главным будет назначение даты инаугурации, передает ТАСС.

Ближайшее пленарное заседание Верховной рады Украины состоится 14 мая. На нем, как предполагается, и будет назначен день, когда новый президент будет приведен к присяге. Если согласия среди депутатов не будет, дату инаугурации определит спикер Рады.

Согласно Конституции Украины, президент должен занять пост главы государства не позднее, чем через 30 дней с момента официального опубликования итогов выборов. Они были опубликованы в минувшую пятницу, 3 мая, в газете "Правительственный курьер".