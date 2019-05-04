Массовая резня: на месте убийства пяти человек нашли живого ребенка

Пять человек погибли в результате резни в городе Нязепетровске Челябинской области. Тела двух женщин, двух мужчин и 4-летнего мальчика с ножевыми ранениями были обнаружены в частном жилом доме утром 4 мая.

В доме также была найдена коляска с ребенком, младенец жив, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Известно, что к хозяевам дома — мужчине и его сожительнице – пришла подруга последней с двумя детьми, а также еще один гость — мужчина. В доме распивали спиртное. Погибшие — 1987-1988 годов рождения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об убийстве двух и более лиц. Ведется поиск подозреваемых в совершении этого особо тяжкого преступления, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование взято на особый контроль руководителя Следственного управления СК России по Челябинской области, сообщается на сайте ведомства.