Защитники животных опубликовали видео спасения молодых леопардов

Жители деревни Галанчвади, расположенной в штате Махараштра в центральной части Индии, пришли на ферму и обнаружили, что два молодых леопарда попали в затруднительное положение и нуждаются в помощи.

Хищники каким-то образом спрыгнули в резервуар для воды пятиметровой глубины с бетонными стенами, и не сумели самостоятельно выбраться обратно.

Фермеры вызвали сотрудников природоохранного департамента и организации, занимающейся защитой диких животных.

Прибывшие специалисты определили, что имеют дело с молодыми самцами леопарда, чей возраст составляет около девяти месяцев.

После проведения "мозгового штурма" появился план спасательной операции – было решено оказаться от попыток обездвижить животных при помощи сетей и транквилизаторов.

Вместо этого егеря и зоозащитники дождались темноты и опустили в резервуар лестницу, по которой леопарды, поначалу опасавшиеся подозрительной конструкции, пахнущей людьми, благополучно покинули ловушки и скрылись в лесу.