"Большой охотник" за подлодками: стало известно, что нашли в Баренцевом море

Найденный на дне Баренцева моря в 2016 году корабль — это "большой охотник" за подводными лодками, установили российские специалисты. Им удалось идентифицировать объект, обнаруженный три года назад неподалеку от острова Кильдин. Это советский противолодочный корабль БО-224, который был потоплен фашистскими войсками в марте 1945-го года.

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов рассказал, что недавно водолазам-глубоководникам удалось поднять с борта затонувшего "охотника" орудие. По нему специалисты классифицировали противолодочный корабль и установили его бортовой номер.

Во время Великой Отечественной войны БО-224 защищал коммуникации в Баренцевом, Карском и Белом морях, участвовал в Петсамо-Киркенесской наступательной операции. 2 марта 1945 года БО-224 вышел из Кольского залива на Кильдинский плес и атаковал глубинными бомбами фашистскую подводную лодку. БО-224 был торпедирован подлодкой и пошел ко дну. Погибли 33 человека, включая четверых юнг (к концу войны корабль использовался и для обучения).

"Начата работа по поиску родственников экипажа", — приводит слова Евменова пресс-служба Северного флота.

Также будет установлена мемориальная доска, как ранее было сделано на месте гибели подводной лодки Д-1 "Декабрист".