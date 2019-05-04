Скотланд-Ярд не будет расследовать утечку, из-за которой уволили Уильямсона

Утечка информации, из-за которой британский премьер Тереза Мэй уволила министра обороны Гэвина Уильямсона, не преступление, поэтому дело расследоваться не будет, сообщил замглавы Скотланд-Ярда Нил Басу.

Утечка не достигает уровня уголовного преступления ни по закону о гостайне, ни по статье о должностном нарушении.

Однако любая организация в таких случаях имеет право на внутреннее расследование, добавил Басу.

Ранее стало известно об увольнении Уильямсона "в связи с утратой доверия" из-за утечки информации с заседания Совета по нацбезопасности​​​, передает РИА Новости.