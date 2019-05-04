По Израилю выпустили полторы сотни ракет. Десятки были перехвачены

Боевики из сектора Газа с утра субботы, 4 мая, запустили в сторону Израиля более 150 ракет. Десятки из них перехватила система ПВО "Железный купол", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

В ответ израильские истребители ударили по 30 военным объектам движений ХАМАС и "Исламский джихад" (запрещено в РФ) на всей территории сектора Газа. В их числе — тренировочные лагеря, наблюдательные посты, оружейные цеха, морская база военного назначения и две пусковые установки для ракет. По данным одного из арабских телеканалов, в результате этих ударов один палестинец погиб, еще восемь получили ранения.

В ходе обстрела территории на юге Израиля в крупном городе Кирьят-Гат тяжелое ранение получила 50-летняя женщина. Ее отвезли в больницу. Врачи оказали помощь еще нескольким пострадавшим "со стрессовыми симптомами", сообщает РИА Новости со ссылкой на местную службу скорой помощи. По данным полиции, в черте города разорвалось несколько ракет.

В минувшую пятницу, 3 мая, на границе с сектором Газа произошло столкновение израильских военнослужащих с палестинцами, из которых один человек погиб и 50 получили ранения. Кроме того, а пятницу со стороны Газы был открыт огонь, пострадали двое израильских военнослужащих. Утром в субботу воинские подразделения Израиля блокировали дороги, прилегающие к границе с сектором Газа.

Резкая эскалация напряженности на границе сектора Газа и Израиля началась на этой неделе после периода относительного затишья, продолжавшегося почти месяц.