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4 мая 201916:57

Зеленский готовит креативный ответ Путину

EPA

Избранный президент Украины Владимир Зеленский готовит "несколько ходов" в ответ на выдачу российских паспортов жителям Донбасса. Об этом, передает РИА Новости, шоумен и будущий президент рассказал журналистам перед встречей с главами парламентских фракций в украинской Верховной раде.

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля. "У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, — отметил тогда глава российского государства на встрече с членами совета законодателей. — Это вопрос чисто гуманитарного характера".

По словам Зеленского, украинским властям нужно "быть креативными, быстрыми и умными" в выборе ответных шагов. Пока команда Зеленского будет их готовить, а потом покажет, добавил он.

Ранее Зеленский посоветовал российским властям не тратить время зря в попытках "соблазнить граждан Украины паспортами Российской Федерации" — хотя, возможно, кто-то из украинцев и соблазнится "ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований".

Он также сообщил о планах Украины предоставлять свое гражданство россиянам, и заявил, что готов "предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями".

"Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие "профессионалы" — в Ростове или Магадане", — говорилось в заявлении, распространенном пресс-службой Зеленского.

Сам российский президент в ответ посоветовал Зеленскому начать отстаивание прав человека с грузин — к примеру, с незаконно лишенного украинского гражданства и высланного из Незалежной Михаила Саакашвили.

Путин также отметил, что у русских и украинцев много общего, и не исключил, что у России и Украины в конечном итоге будет общее гражданство, от которого "только выиграют и русские, и украинцы".

Правда, по мнению Зеленского, после воссоединения Крыма с Россией и того, что происходит в Донбассе, из общего у России и Украины "осталось лишь одно — государственная граница".

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