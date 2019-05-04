"Тоттенхэм" потерпел неожиданное поражение от "Борнмута" в чемпионате Англии

В чемпионате Англии по футболу завершился матч 37-го тура между "Борнмутом" и "Тоттенхэм Хотспур". "Шпоры" на выезде не сумели взять очки, уступив со счетом 0:1. Команда Маурисио Почеттино доигрывала эту встречу вдевятером.

Единственный гол в матче был забит уже в компенсированное время. Автором победного мяча стал Натан Аке. К этому моменту у гостей были удалены Сон Хынмин (43-я минута) и Хуан Фойт (48-я).

"Тоттенхэм" с 70 очками остался на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. Однако теперь его может обойти лондонский "Челси", у которого игра в запасе. "Борнмут" поднялся на 12-ю строчку, набрав 45 баллов.