Момент прорыва дамбы, спровоцировавшего затопление части города, попал на видео

В минувший вторник, 30 апреля, часть города Дэвенпорт, расположенного в штате Айова оказалась затоплена в ходе наводнения.

Как сообщалось ранее, в реке Миссисипи сильно поднялся уровень воды. Для защиты городских кварталов, была сооружена временная дамба, которая не выдержала напора – момент ее прорыва был запечатлен камерой наблюдения, а сам ролик опубликован в Сети через несколько дней после инцидента.

В результате поступления воды жители некоторых районов оказались заблокированы в домах, офисах и магазинах. Спасатели эвакуировали людей на лодках.

Городской инфраструктуре и частному имуществу граждан был нанесен значительный ущерб.