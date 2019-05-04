"Мир может стать лучше и безопаснее": Трамп — об отношениях с Путиным и Кимом

После телефонного разговора с президентом Путиным его американский коллега выразил надежду на "выстраивание прекрасных отношений между Вашингтоном и Москвой". Об уверенности в таком потенциале президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге. Напомнив о скандале с "русским сговором", якобы повлиявшим на итоги выборов, Трамп призвал подписчиков не верить новостям в фейковых СМИ. "Мир может стать лучше и безопаснее. Это приятно!" — заявил Трамп.

Телефонный разговор двух президентов состоялся вечером в пятницу, сообщает пресс-служба Кремля. Инициатива исходила от американской стороны. Телефонный разговор продолжался более часа, во время беседы лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество и подтвердили обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности.

Семью минутами ранее Трамп опубликовал твит, в котором выразил уверенность и в достижении соглашений с лидером КНДР Ким Чен Ыном по денуклеаризации Северной Кореи. Уверенность Трампа основывается на распространенном постулате: "В этом мире возможно все". Он считает, что после разоружения страну ждет экономический рост, и "Ким не будет этому препятствовать". Сделка состоится, добавил Трамп.

Пока же договоренностей по денуклеаризации Северной Кореи не удалось достичь ни во время первого, ни во время второго саммита лидеров США и Северной Кореи.