Таксист переехал ребенка в омском дворе. Видео

Камеры наблюдения, установленные во дворе жилого дома на проспекте Комарова в Омске, запечатлели момент наезда на маленького пешехода, произошедший в минувшую пятницу, 3 мая.

Судя по кадрам, водитель такси мог не видеть ребенка, решившего покинуть тротуар и перебежать через дорогу.

Таксист не успел среагировать на появление мальчика и сбил его. Пешеход оказался под машиной и был извлечен оттуда силами очевидцев.

К счастью, семилетний ребенок отделался легкими повреждениями – ушибами и царапинами, сообщают СМИ.

В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.