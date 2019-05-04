Пятеро убитых и живой ребенок: омбудсмен сообщила подробности трагедии

Ребенок, найденный на месте убийства пятерых жителей Челябинской области, доставлен в больницу. Сейчас его осматривают медики. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Буторина.

"Ребенок сейчас находится в больнице для оценки здоровья", — сказала Буторина.

Ранее сообщалось, что в частном жилом доме в Нязепетровске Челябинской области обнаружены тела местных жителей — четверых взрослых (двух мужчин и двух женщин) и ребенка четырех лет. По предварительной версии, резню устроил бывший муж одной из женщин во время распития компанией спиртных напитков. На месте убийства обнаружена коляска с младенцем. Это ребенок женщины, пришедшей в гости со своим другом. Всего у нее трое детей, один погиб во время резни, старший ребенок-школьник находится у бабушки, цитирует омбудсмена РИА Новости. Буторина не исключила, что после вердикта медиков и младший ребенок будет передан на воспитание бабушке.