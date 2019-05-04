Расследование против Порошенко: комментарий эксперта

У действующего украинского лидера Петра Порошенко скорее всего есть гарантия неприкосновенности. То же касается и его семьи, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Безпалько считает, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский может возбудить уголовное дело против Порошенко ради рейтингов. Это произойдет в рамках пиар-акции и по взаимной договоренности, но Порошенко ничего не будет угрожать. Дело в том, что Зеленский не может сразу повысить уровень жизни украинцев, но ему нужно сохранять доверие населения. Поэтому логичным кажется преследование ненавистного людям Порошенко.

Уже создана группа экспертов, которая будет заниматься привлечением к суду Порошенко и людей из его окружения. А вот связанных с Порошенко чиновников могут действительно посадить в тюрьму. Это касается генпрокурора Украины Юрия Луценко, передает News.Ru.