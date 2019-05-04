Дарья Касаткина зачехлила ракетку на турнире в Мадриде

Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела преодолеть первый круг турнира в испанском Мадриде. Россиянка не справилась с Викторией Азаренко из Белоруссии, уступив ей в двух сетах со счетом 5:7, 4:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты. Соперница Азаренко по второму раунду определится позднее. Напомним, что призовой фонд турнира превышает 6,5 миллиона евро.

Ранее в основную сетку соревнований пробилась россиянка Маргарита Гаспарян, одолевшая в решающем матче квалификации американку Дженнифер Брэди со счетом 6:4, 7:6 (7:5)​​​.