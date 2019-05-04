Тема:

Палестино-израильский конфликт 4 минуты назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
4 мая 201919:08

Ответ на 200 ракет: Израиль расширит авиаудары по Газе

фото EPA

Радикалы из сектора Газа в субботу выпустили не менее 200 ракет по Израилю. Система ПВО "Железный купол" перехватила несколько десятков из них. Двое израильтян получили ранения, тревога продолжает звучать на юге страны.

Ответным ударом Израиль поразил уже более 30 военных целей радикальных организаций ХАМАС и "Исламский джихад" (запрещено в РФ) в секторе Газа, передает ТАСС. Как сообщил один из руководителей армейской пресс-службы  Йонатан Конрикус, в течение дня были атакованы две группы боевиков-ракетчиков, в результате чего пятерых террористов ликвидировали.

В ближайшие часы планируется увеличить число авиаударов по объектам палестинских боевиков.

Одновременно с этим Израиль полностью закрыл рыболовную зону у берегов сектора Газа и приостановил на неопределенное время работу наземных пограничных переходов  ("Эрез" для людей и "Керем-Шалом" для транспортировки грузов).

Военные считают "Исламский джихад" (запрещено в РФ), в поддержке которого подозревается Иран, виновником нынешнего кризиса. Снайпер движения накануне ранил двух военных на границе. Израильтяне ответили ударом, в результате чего погибли трое боевиков ХАМАС, передает РИА Новости.

Ранее по теме

Сейчас

20:30

25-ю субботу "желтые жилеты" отметили антирекордом

20:03

Израиль нанес удары по 70 целям в секторе Газа

19:48

Саррадж сообщил об отступлении Хафтара

19:15

Задержан подозреваемый в жестоком убийстве ребенка и четверых взрослых

18:38

Ответ на 200 ракет: Израиль расширит авиаудары по Газе

18:00

Чистая нефть по "Дружбе" поступила в Белоруссию

15:50

Массовая резня: на месте убийства пяти человек нашли живого ребенка

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Ответ на 200 ракет: Израиль расширит авиаудары по Газе

Ответ на 200 ракет: Израиль расширит авиаудары по Газе

1 час назад
Огненное ДТП: шансов выжить у артистов Stand Up не было

Огненное ДТП: шансов выжить у артистов Stand Up не было

42 минуты назад
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве ребенка и четверых взрослых

Задержан подозреваемый в жестоком убийстве ребенка и четверых взрослых

56 минут назад
Калашников подсказал Зеленскому "самые креативные" ходы

Калашников подсказал Зеленскому "самые креативные" ходы

28 минут назад
Россия и ЕС намерены и дальше сотрудничать с Ираном

Россия и ЕС намерены и дальше сотрудничать с Ираном

12 минут назад
Расследование против Порошенко: комментарий эксперта

Расследование против Порошенко: комментарий эксперта

1 час назад
"Мир может стать лучше и безопаснее": Трамп — об отношениях с Путиным и Кимом

"Мир может стать лучше и безопаснее": Трамп — об отношениях с Путиным и Кимом

2 часа назад
Американские делегаты признались в любви к Крыму

Американские делегаты признались в любви к Крыму

4 часа назад
Чистая нефть по "Дружбе" поступила в Белоруссию

Чистая нефть по "Дружбе" поступила в Белоруссию

2 часа назад
Смерть на полигоне: по факту взрыва возбуждено дело

Смерть на полигоне: по факту взрыва возбуждено дело

5 часов назад
Boeing поможет в расследовании инцидента с самолетом, скатившимся в реку

Boeing поможет в расследовании инцидента с самолетом, скатившимся в реку

7 часов назад
Семья юноши, убитого полицейским, вынудила власти опубликовать видео инцидента

Семья юноши, убитого полицейским, вынудила власти опубликовать видео инцидента

5 часов назад
В Японии можно снять дом эпохи самураев

В Японии можно снять дом эпохи самураев

8 часов назад
Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

Назван состав жюри от России на конкурсе "Евровидение-2019"

01.05.2019 18:09
Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"

Премьера 9 мая: "Россия 1" покажет "Т-34"

30.04.2019 15:05
Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

Нужна помощь: Лизу Потапову спасет имплантация шунтирующей системы

29.04.2019 08:15
Саррадж сообщил об отступлении Хафтара

Саррадж сообщил об отступлении Хафтара

9 минут назад
"Ахмат" притормозил "Зенит" на пути к чемпионству

"Ахмат" притормозил "Зенит" на пути к чемпионству

2 часа назад
Глаз отреагировал на литовскую "откровенную ложь"

Глаз отреагировал на литовскую "откровенную ложь"

2 часа назад
Раду пока не распускают, инаугурацию нового президента обсудят 14 мая

Раду пока не распускают, инаугурацию нового президента обсудят 14 мая

2 часа назад
Таксист переехал ребенка в омском дворе. Видео

Таксист переехал ребенка в омском дворе. Видео

2 часа назад
Российские хоккеисты уступили финнам на Евротуре

Российские хоккеисты уступили финнам на Евротуре

3 часа назад
Скотланд-Ярд не будет расследовать утечку, из-за которой уволили Уильямсона

Скотланд-Ярд не будет расследовать утечку, из-за которой уволили Уильямсона

3 часа назад
"Большой охотник" за подлодками: стало известно, что нашли в Баренцевом море

"Большой охотник" за подлодками: стало известно, что нашли в Баренцевом море

3 часа назад
Момент прорыва дамбы, спровоцировавшего затопление части города, попал на видео

Момент прорыва дамбы, спровоцировавшего затопление части города, попал на видео

3 часа назад
В Индии снесут студию Раджа Капура, чтобы построить элитное жилье

В Индии снесут студию Раджа Капура, чтобы построить элитное жилье

4 часа назад
Защитники животных опубликовали видео спасения молодых леопардов

Защитники животных опубликовали видео спасения молодых леопардов

4 часа назад
Митрополит Иларион: Россия достаточно богата, чтобы помочь и своим храмам, и Нотр-Даму

Митрополит Иларион: Россия достаточно богата, чтобы помочь и своим храмам, и Нотр-Даму

4 часа назад
Фернандо принес "Спартаку" победу над "Уралом"

Фернандо принес "Спартаку" победу над "Уралом"

4 часа назад
Порошенко уточнил, чем украинский паспорт лучше российского

Порошенко уточнил, чем украинский паспорт лучше российского

4 часа назад
Крулько напомнили о духовной близости, кровных узах и незаконном подарке

Крулько напомнили о духовной близости, кровных узах и незаконном подарке

5 часов назад
Проломили череп: известного украинского журналиста избили до реанимации

Проломили череп: известного украинского журналиста избили до реанимации

5 часов назад
Делают селфи и ковыряют в носу: идолы с острова Пасхи гибнут из-за туристов

Делают селфи и ковыряют в носу: идолы с острова Пасхи гибнут из-за туристов

5 часов назад
Поклонская рассказала, за что враги не любят Крым

Поклонская рассказала, за что враги не любят Крым

6 часов назад
Украинских военных заподозрили в попытке стать сверхрасой

Украинских военных заподозрили в попытке стать сверхрасой

6 часов назад
Женщина впервые попробует возглавить Казахстан

Женщина впервые попробует возглавить Казахстан

6 часов назад
Найдено противоядие от самого страшного яда в мире

Найдено противоядие от самого страшного яда в мире

7 часов назад
Программа "Индустрия кино" от 4 мая 2019 года

Программа "Индустрия кино" от 4 мая 2019 года

18 часов назад
61
Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

Майские выходные: что посмотреть в московских театрах

29.04.2019 15:40