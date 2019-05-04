Ответ на 200 ракет: Израиль расширит авиаудары по Газе

Радикалы из сектора Газа в субботу выпустили не менее 200 ракет по Израилю. Система ПВО "Железный купол" перехватила несколько десятков из них. Двое израильтян получили ранения, тревога продолжает звучать на юге страны.

Ответным ударом Израиль поразил уже более 30 военных целей радикальных организаций ХАМАС и "Исламский джихад" (запрещено в РФ) в секторе Газа, передает ТАСС. Как сообщил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус, в течение дня были атакованы две группы боевиков-ракетчиков, в результате чего пятерых террористов ликвидировали.

В ближайшие часы планируется увеличить число авиаударов по объектам палестинских боевиков.

Одновременно с этим Израиль полностью закрыл рыболовную зону у берегов сектора Газа и приостановил на неопределенное время работу наземных пограничных переходов ("Эрез" для людей и "Керем-Шалом" для транспортировки грузов).

Военные считают "Исламский джихад" (запрещено в РФ), в поддержке которого подозревается Иран, виновником нынешнего кризиса. Снайпер движения накануне ранил двух военных на границе. Израильтяне ответили ударом, в результате чего погибли трое боевиков ХАМАС, передает РИА Новости.