Огненное ДТП: шансов выжить у артистов Stand Up не было

В числе погибших в страшной дорожной аварии на Кубани оказались двое участников популярного шоу Stand Up. Денис Маловичко и Елена Зуева ехали на гастроли в Краснодар. В какой-то момент им навстречу вылетел автомобиль. Удар был настолько сильным, что обе машины загорелись.

"Я отец двоих детей, учитель. Что я пожелаю себе? Да чего себе желать: все будет хорошо", — заявил Денис Маловичко в одном из последних интервью. Запись сделана перед выступлением в большом юмористическом проекте.

Забавный семьянин, чьи шутки полюбились зрителям. Он иронично рассказывал о себе — таков формат выступления: "Раньше реально тут были кубики, и они, знаете, как в тетрисе собрались и взорвались. Это взрыв, чтоб вы понимали".

Жизнь Маловичко оборвалась между концертом и репетицией. Денис и его коллега по стендап-цеху Елена Зуева ехали из Майкопа в Краснодар на так называемый "открытый микрофон". Это мероприятие, где комики обычно проверяют новые шутки на публике перед большим выступлением. Известно, что Денис и Елена воспользовались услугами популярного интернет-сервиса по поиску попутчиков. Но на трассе попали в смертельную аварию.

Очевидцы этого ДТП не могли сдержать эмоций. Две иномарки на обочине объяты пламенем. По предварительной версии, в машину, в которой ехали юмористы, влетела легковушка. Она неожиданно свернула на встречную полосу. Шансов избежать столкновения не было. Денис, Елена, еще один пассажир и водитель погибли мгновенно. А вот мужчина, которого предварительно считают виновником жуткой аварии, выжил и сейчас находится в больнице. Вместе с ним в реанимации один из его пассажиров. Второй погиб.

"В отношении водителя автомобиля Hundai Accent, участника ДТП, в котором погибли пять человек и двое пострадали, возбуждено уголовное дело, статья 264 "Нарушение правил дорожного движения", — информирует исполняющий обязанности начальника пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Коллегам Маловичко сейчас совсем не до шуток. В трауре не только юмористы. Денис был кумиром молодежи Майкопа. Он был признан лучшим учителем Адыгеи по итогам 2016 года. Он бесплатно учил английскому детей-инвалидов. Успевал уделять время семье (воспитывал двоих детей) и любимому делу — искусству комедии.

"Его знают по всей России как очень хорошего стендап-комика. Я думаю еще бы год-два, и он был бы одним из основных резидентов стендапа", — заявляет Леонид Кулаков из АЛЬФА.

Елену Зуеву называют воспитанницей Дениса — он еще в Адыгее курировал все юмористические мероприятия. Эффектная брюнетка со сценическим псевдонимом Испанка. Ее также не стало. В миг, в той роковой аварии.

"Я не понимаю, почему такие люди от нас уходят! Я не знаю, я, наверное, не могу это больше комментировать, это все ужасно больно!" — сокрушается знакомая Дениса Маловичко и Елены Зуевой, актриса Валерия Яковлева.

В социальных сетях юмористы по всей стране, коллеги по цеху и просто неравнодушные люди, не сговариваясь, объявили сбор средств в поддержку родственников Дениса и Елены.

Что касается предполагаемого виновника аварии, из-за тяжелого состояния пока его не могут даже допросить. Нет пока и ответов на вопросы, с какой скоростью он ехал, почему оказался на встречной полосе и был ли трезв в момент ДТП.