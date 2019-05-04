Такого нигде больше нет: питерский фестиваль ледоколов

Подняться на палубы сразу пяти действующих ледоколов смогли жители и гости Петербурга. В городе проходит единственный в мире фестиваль ледоколов. Экскурсии на все корабли бесплатные, а 5 мая зрители по традиции смогут насладиться "вальсом" буксиров.

На набережных Невы — километровые очереди. Это стало уже традицией. Крупнейшие дизель-электрические ледоколы страны перед заходом в порт постоянной приписки на два дня швартуются в Петербурге, чтобы пустить на борт всех желающих.

В этом году в акваторию Большой Невы вошли сразу пять покорителей Арктики. Все корабли — первопроходцы и первооткрыватели.

"Капитан Сорокин" — самый большой ледокол фестиваля. Пятьдесят с лишним метров в высоту и 140 в длину. На фоне парадного Петербурга корабль напоминает многоэтажку. Зато из окон капитанского мостика открываются необычные виды на город.

В 70-х "Капитан Сорокин" первым открыл круглогодичную навигацию по Енисею. Необычная форма носовой части: не ломает лед, а режет его, как скальпель.

Вот оно, горячее ледокольное сердце, которое с полуоборота приводит в движение корабль водоизмещением 17 тысяч тонн. Силовой установки этого корабля хватит, чтобы обеспечить электричеством целый микрорайон. При этом ледокол может почти месяц работать автономно.

Фестиваль покорителей Арктики ежегодно возглавляет десятку событий, которые привлекают туристов на майские праздники. Сегодня это новый бренд Петербурга — подобных мероприятий нет нигде в мире.

Завершится фестиваль 5 мая красочным "танцем" буксиров, после чего ледоколы покинут акваторию Невы.