Илья Воробьев: хоккеистам сборной России нужно привыкнуть к правилам IIHF

Главный тренер сборной России Илья Воробьев после поражения от финских хоккеистов в игре Евротура отметил разную трактовку правил в НХЛ и европейском хоккее. По словам наставника россиян, игрокам из Национальной хоккейной лиги необходимо привыкнуть к другому судейству.

"Ребятам надо привыкать к правилам IIHF, эту тему нужно исключить. Здесь более чистый хоккей, он чище судится", – цитирует ТАСС Воробьева.

Кроме того, он сообщил, что в ближайшее время в сборной будет сделан упор на улучшение физических кондиций спортсменов. "День за днем мы должны становиться лучше, к чемпионату мира должны быть уже совсем другими", – добавил главный тренер национальной команды.

Напомним, что сборная России уступила финнам со счетом 1:3 в рамках Чешских хоккейных игр. Все три шайбы в ворота нашей команды были заброшены соперником в большинстве.