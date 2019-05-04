Израиль нанес удары по 70 целям в секторе Газа

Израильтяне атаковали уже порядка 70 целей в секторе Газа, в том числе туннель "Исламского джихада" (запрещено в РФ) на глубине в 20 метров под границей для проведения терактов, и продолжают отвечать на палестинские обстрелы.

По словам армейской пресс-службы, за день боевики выпустили около 200 ракет в сторону юга Израиля.

Военные предполагают, что жертвами бомбардировок стали пять или шесть боевиков, передает РИА Новости.

Европейская внешнеполитическая служба в это время распространяет коммюнике с призывом немедленно прекратить огонь из сектора Газа в сторону Израиля. Согласно документу, и израильтяне, и палестинцы имеют право жить в мире и безопасности, передает "Интерфакс".