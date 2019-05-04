"ПСЖ" не смог обыграть "Ниццу", Кавани не реализовал пенальти в концовке

В матче 35-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на поле домашнего стадиона "Парк-де-Пренс" в Париже сыграл вничью с "Ниццей" – 1:1. На 92-й минуте парижане могли выйти вперед в счете, но нападающий Эдинсон Кавани не реализовал пенальти.

Счет в матче на 46-й минуте открыл нападающий гостей Игнатиус Кнеп, а восстановил равенство в счете форвард хозяев поля Неймар, реализовавший пенальти на 60-й минуте.

"ПСЖ", досрочно ставший чемпионом страны, увеличил количество очков до 85, а "Ницца" расположилась на седьмой строчке, имея в активе 52 очка. В следующем туре парижане 11 мая на выезде сыграют с "Анже", а подопечные Патрика Виейра в тот же день примут "Нант".