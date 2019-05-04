"Локомотив" лишился шансов на чемпионство, проиграв "Арсеналу"

В матче 27-го тура российской премьер-лиги тульский "Арсенал" на своем поле обыграл московский "Локомотив" со счетом 2:0. "Оружейники" довели беспроигрышную серию в РПЛ до десяти игр – шесть побед, четыре ничьи.

У победителей встречи голами отметились Зелимхан Бакаев и Лука Джоржевич, забившие мячи на 24-й и 59-й минутах соответственно.

"Локомотив" прервал беспроигрышную серию из десяти матчей (7 побед, 3 ничьи) и с 49 очками занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Юрия Семина лишились математических шансов на чемпионство, за счет чего "Зенит" досрочно стал чемпионом страны, а "Арсенал" расположился на шестой строчке, имея в активе 42 очка.

В следующем туре железнодорожники 10 мая примут "Рубин", а "оружейники" в тот же день на выезде сыграют с "Анжи".