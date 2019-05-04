В сети появилось видео избиения российской журналистки в Париже

Сегодня в сети появилось видео, как французская полиция во время демонстрации избила журналистку Викторию Иванову, несмотря на то, что на ее руке и каске были стикеры с надписью "Пресса", передает канал "Россия 24".

В Международной федерации журналистов это назвали "жестокой расправой" над прессой. Там подчеркнули: "Виктория Иванова четко идентифицировала себя как журналист и стала целью именно по этой причине". Российское представительство при ОБСЕ попросило вмешаться уполномоченного по вопросам свободы СМИ. У Ивановой после нападения — сотрясение мозга, а также ушибы.

Ранее сообщалось, что 1 мая корреспондент РИА Новости в Париже Виктория Иванова, которая освещала беспорядки в процессе первомайской манифестации в столице Франции, получила от полиции удары дубинкой. Журналистка снимала происходящее на камеру мобильного телефона и находилась в центре беспорядков. Разгонявшие хулиганов правоохранители стали избивать дубинками всех подряд.