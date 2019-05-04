Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет

В Москве неизвестные избили подростка, который заступился за женщину в магазине. Инцидент произошел около одного из супермаркетов на севере столицы. Полиция разыскивает участников конфликта и проводит проверку, пишет ТАСС.

Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.