"Атлетико" прервал победную серию, проиграв с крупным счетом "Эспаньолу"

В матче 36-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" на поле домашнего стадиона в Барселоне разгромил "Атлетико" со счетом 3:0. Команда из Мадрида прервала победную серию из четырех игр.

Открыл счет в игре на заключительной минуте первого тайма защитник гостей Диего Годин, записавший на свой счет автогол. Во второй половине встречи дублем отметился нападающий хозяев поля Борха Иглесиас, забивший мячи на 52-й и 89-й минутах встречи.

"Атлетико" с 74 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Эспаньол" расположился на девятой строчке, имея в активе 47 очков. В следующем туре мадридцы 12 мая примут "Севилью", а каталонцы в тот же день на выезде сыграют с "Леганесом".