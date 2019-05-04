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4 мая 201923:47

Лидер украинских радикалов обнародовал "три ключевых вопроса" к Зеленскому

Олег Ляшко, лидер украинской Радикальной партии, обнародовал "три ключевых вопроса", которые он собирается задать Владимиру Зеленскому. При этом на личную встречу Ляшко не пришел, сославшись на то, что всегда может пообщаться с избранным президентом Украины по телефону.

В будущем личный разговор состоится, уверен Ляшко. Поэтому он назвал три его основных темы, передает РИА Новости. Первая – восстановление мира на Украине. Вторая – восстановление экономики. Третья – преодоление бедности украинцев. Никакие другие вопросы, включая вопрос о том, когда состоится инаугурация, радикала, по его словам, не интересуют.

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