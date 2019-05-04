"Ливерпуль" в концовке вырвал победу в матче с "Ньюкаслом"

В матче 37-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на выезде обыграл "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 3:2. Подопечные Юргена Клопа одержали восьмую победу кряду и довели беспроигрышную серию до 16 игр – 12 побед, 4 ничьи.

У победителей встречи голами отметились Вирджил ван Дейк (13-я минута), Мохамед Салах (28) и Диво Ориги (86), а у хозяев поля мячи забили Кристиан Атсу (20) и экс-форвард "Рубина" и "Зенита" Саломон Рондон (54).

"Ливерпуль" с 94 очками вышел в лидеры турнирной таблицы, обойдя на два очка "Манчестер Сити", у которого игра в запасе, а "Ньюкасл" расположился на 14-й строчке, имея в активе 42 очка. В заключительном туре чемпионата Англии "красные" 12 мая примут "Вулверхэмптон", а "сороки" в тот же день на выезде сыграют с "Фулхэмом".