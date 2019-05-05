В Москве на Красной площади завершилась вторая репетиция Парада Победы

На Красной площади в Москве состоялась репетиция Парада Победы. Она стала второй по счету. По брусчатке проехали комплексы "Ярс", "Искандеры", танки "Армата", бронетранспортеры "Бумеранг", боевые машины пехоты "Курганец". В тренировке приняли участие и 35 парадных расчетов. В этом году в параде впервые участвуют курсанты Московского университета МВД, девушки-курсанты Военной академии воздушно-космической обороны и кадеты Кадетского корпуса Следственного комитета имени Александра Невского. Впервые расчеты вооружены автоматами АК-12, передает телеканал "Россия 24".

"Для нас большая гордость и честь пройти по Красной площади в такой замечательный праздник, как День Победы. Мы уже второй раз участвуем в параде. Сложно попасть в парад, так как отбираются самые лучшие — отличники, спортсмены. Тренировки мы начали в ноябре. Каждый день готовились, было тяжело. Но мы готовы пройти гордо и с честью по Красной площади. Распорядок дня поменялся, потому что надо больше тренировок, чтобы достойно пройти", — рассказывает курсант Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Фёдор Суворов.

"Мы проходим по Красной площади, и нас переполняет чувство гордости за наших дедов и бабушек, которым многое пришлось пережить, чтобы дать нам жизнь и мирное небо над головой. У нас тренировки наравне с ребятами проходят, точно так же. Тот же режим, тот же темп, та же продолжительность", — отмечает курсант Военно-космической академии имени Можайского Олеся Исаева.

Заместитель командира взвода Иван Шипицин рассказывает, что не впервые на параде, до этого ходил во взводе:

"Сейчас вот доверили флаг. Горд. Нравится. Особенность — в тренировках. Там, во взводе, немного сложнее, а с флагом — чуть попроще".

"Для меня это первое прохождение по Красной площади. Я могу сказать: это невероятное ощущение — выносить Знамя Победы по брусчатке. Я очень горд, что мне представилась такая возможность. Если честно, я с детства мечтал выносить знамя, участвовать в параде, особенно в таком ключе. Для меня это просто что-то невероятное", — делится впечатлениями рядовой Артём Степаненко.