В Венесуэле рухнул военный вертолет: погибли семь человек

Утром в субботу, 4 мая, в штате Миранда в Венесуэле разбился военный вертолет. Его обнаружили позднее в горной местности. О происшествии сообщил портал Globovision.

Как уточняется, все находившиеся на борту вертолета погибли. Это три капитана, два майора и два подполковника, передает РИА Новости.