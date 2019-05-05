Под руководством Ким Чен Ына в КНДР прошли ракетные пуски

КНДР осуществила ряд тренировочных пусков ракет, которые координировал лично Ким Чен Ын. Сначала Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи выпустил сообщение, что была испытана ракета малой дальности, однако затем передал о нескольких пусках. Однако слово "ракеты" в этом сообщении не использовалось.

Пхеньян в свою очередь сообщает, что проводился тренировочный запуск, целью которого было оценить и проверить крупнокалиберные дальнобойные пусковые установки и тактическое управляемое вооружение. Военные испытали их эксплуатационные свойства и точность ударных характеристик, передает РИА Новости.