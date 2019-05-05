Пять тысяч болельщиков встретили "Зенит" в аэропорту Санкт-Петербурга

"Зенит" благодаря поражению "Локомотива" от "Арсенала" (0:2) стал победителем российской премьер-лиги. Футболисты петербуржской команды узнали о досрочном чемпионстве, когда находились в самолете.

"Зенит" возвращался в Санкт-Петербург из Грозного, где в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Ахматом" (1:1). В аэропорту "Пулково" команду встретили порядка пяти тысяч болельщиков.

"Когда взлетали, не ожидали такого приема, – поделился впечатлениями главный тренер команды Сергей Семак, слова которого приводит пресс-служба "Зенита". –Я счастлив и благодарю каждого из вас, потому что это общая победа. Наша, ваша, нашего города. С чемпионством нас, ура".

Напомним, "Зенит" стал чемпионом страны в пятый раз в истории России. Ранее они выигрывали первенство России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.