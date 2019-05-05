Небензя спел военные песни в штаб-квартире ООН

В штаб-квартире ООН прозвучали песни военных лет. К солистам присоединился постпред России Василий Небензя.

Концерт для ветеранов войны и гостей дали хор Турецкого и арт-группа "Сопрано". Они представили фильм "Песни победы", сообщает телеканал "Россия 24". Этот проект запустили четыре года назад при поддержке МИДа и Минкультуры России. Российские артисты уже объехали с ним десятки стран.