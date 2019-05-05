Димитрис Итудис: воспользовались тем, что "Нижний Новгород" испытывал трудности с разыгрывающими

В первом матче серии 1/4 финала баскетбольной Единой лиги ВТБ московский ЦСКА на домашней площадке разгромил "Нижний Новгород" со счетом 87:50. Главный тренер армейцев Димитрис Итудис поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Поздравляю команду с победой, мы серьезно действовали от начала и до конца. Спасибо болельщикам, которые сегодня нас поддержали, – приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА. – Мы воспользовались тем, что "Нижний Новгород" испытывал трудности с разыгрывающими, давили по всей площадке. Счет в серии 1-0, нам нужны еще две победы, и мы концентрируемся на втором матче".

Напомним, вторая игра серии до трех побед также пройдет в Москве. Встреча начнется 6 мая в 19:00 по московскому времени.