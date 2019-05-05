Станислав Черчесов: "Зенит" заслуженно стал чемпионом России

Петербургский "Зенит" досрочно стал победителем российской премьер-лиги. Главный тренер сборной России по футбол Станислав Черчесов прокомментировал успех "сине-бело-голубых" в первенстве страны.

"Зенит" стабильно провел матчи после зимней паузы, набирал очки и заслуженно стал чемпионом, – приводит слова Черчесова "Чемпионат.com". – Я рад за Семака, который уже в первый сезон работы с командой выиграл чемпионат. Поздравляю команду со значимой победой и ждем сборников для подготовки к ответственным отборочным матчам Евро-2020".

Напомним, "Зенит" стал чемпионом страны в пятый раз в истории России. Ранее петербуржцы выигрывали первенство страны в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.