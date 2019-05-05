Вице-канцлер Германии решил защищать Прибалтику и Польшу от России

Вице-канцлер и бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль решил защищать Прибалтику и Польшу от России, для чего предложил создать специальный фонд.

Габриэль подчеркнул, что в настоящее время происходят серьезные изменения. Мировой порядок, установившийся со времен Второй мировой, был удобен всем, и особенно немцам: они могли делать собственные дела, а остальные вопросы решали Штаты и Франция, рассказал политик. В настоящее время Вашингтон пытается переложить ответственность на Европу, считает Габриэль.

Специальный фонд для защиты Прибалтики и Польши от РФ политик предлагает создать за счет отчислений на оборону в странах НАТО. Так, сейчас Германия тратит на это 1,2 процента ВВП. Гарбриэль предложил повысить расходы до 1,5 процента, однако 0,5 процента из этой суммы передавать в фонд. Берлин, таким образом, возьмет на себя основную часть ответственности за безопасность государств бывшего Варшавского договора.

Дональд Трамп собирался повысить расходы на оборону в странах НАТО до 2 процентов ВВП, напоминает РИА Новости.