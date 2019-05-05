Кубок Стэнли. "Бостон" обыграл "Коламбус" и повел в серии

В пятом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли "Бостон Брюинз" на льду домашней арены "ТД-Гарден" обыграл "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 4:3. Гости в третьем периоде за три минуты забросили три шайбы, но от поражения это их не спасло.

У победителей встречи дубль оформил Давид Пастрняк (52-я, 59-я минуты) и по разу отличились Давид Крейчи (22) и Брэд Маршан (45), а у гостей шайбы забросили Сет Джонс (51), Райан Дзингел (53) и Дин Кукан (54).

Российский нападающий гостевой команды Артемий Панарин провел на льду 24 минуты 36 секунд и отметился одной голевой передачей, а его одноклубник Сергей Бобровский отразил 32 из 36 бросков по своим воротам.

Первые четыре игры завершились двумя победами "Бостона" (3:2 ОТ, 4:1) и двумя викториями "Коламбуса" (3:2 ОТ, 2:1). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу "Брюинз". Следующий матч состоится во вторник, 7 мая и пройдет на льду "Нэшнуайд-арены" в Коламбусе.