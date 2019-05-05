С 5 мая действуют новые правила идентификации пользователей в мессенджерах

С пятого мая вступает в силу постановление российского правительства об обязательной идентификации по номеру телефона пользователей мессенджеров. Документ "Об утверждении правил идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" был подписан премьером Дмитрием Медведевым 6 ноября 2018 года.

Мессенджеры будут проверять информацию о номере телефона пользователя у мобильного оператора, который должен ответить на запрос в течение 20 минут. Если оператор не успел ответить или в его базе не нашлось указанного номера, идентификация считается не пройденной и мессенджер ограничит возможности пользователя: отправлять и получать сообщения внутри сервиса станет невозможно.

Если же в базе мобильного оператора нашелся запрашиваемый номер, то он сообщает, какими мессенджерами пользуется абонент, и присваивает ему идентификационный код, передает ТАСС.

Если пользователь расторгает договор с оператором, последний в течение суток обязан предупредить об этом администрацию мессенджера. У мессенджера будет 20 минут на повторную идентификацию пользователя.

Новые правила не доставят проблем и финансовых затрат для IT-индустрии, уверен вице-премьер Максим Акимов. Руководитель Роскомназдора Александр Жаров сообщил, что на тайну переписки нововведение не повлияет: мессенджер запрашивает лишь те сведения, которые нужны для идентификации.

Российские операторы связи — "Билайн", "Мегафон", МТС и Tele2 – сообщили, что готовы выполнять новые требования.