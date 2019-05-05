В Хабаровском крае зафиксирована 91 термическая аномалия

В Хабаровском крае горят леса, там действуют 25 природных пожаров на площади более двух с половиной тысяч гектаров. Специалисты винят местных жителей в неосторожном обращении с огнем, ведь многие возгорания произошли вблизи от населенных пунктов.

В ряде районов действует особый противопожарный режим, передает телеканал "Россия 24". В тушении заняты 300 человек. Задействовано более 50 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200.

Дымом от крупных очагов заволокло Хабаровск. В воздухе чувствуется запах гари, а видимость ухудшилась до 6 километров. По данным МЧС, превышений предельно допустимой концентрации нет. При этом в регионе зафиксирована 91 термическая аномалия — это когда в отдельно взятой точке температура не соответствует среднему значению. 5 мая в крае +18 тепла, ожидается дождь.