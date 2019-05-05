Коронация Рамы X в Таиланде: выразить уважение монарху соберутся более 200 тысяч человек

В Таиланде второй день проходят церемонии по поводу коронации Рамы X. Сегодня монарха официально наделят королевским титулом, а также присвоят ранги членам королевской семьи.

После церемонии состоится трехчасовой королевский парад. Это пешая процессия, в ходе которой все желающие могут выразить уважение новому правителю. Ожидается, что на церемонию соберутся более 200 тысяч человек. Монарха будут сопровождать почти полторы тысячи гвардейцев, передает телеканал "Россия 24".

Фактически Рама X правит Таиландом с конца 2016 года. Он занял престол после смерти отца, который находился у власти 70 лет. Но официальную церемонию коронации Рама X решил отложить на время траура.