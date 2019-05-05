Римас Куртинайтис: "Химки" готовы к противостоянию с "Астаной"

В первом матче четвертьфинальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ "Химки" на домашней площадке сыграют с "Астаной". Главный тренер подмосковной команды Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"В этом сезоне "Астана" стабильно хорошо играет и дома, и на выезде. Знаю, как им тяжело путешествовать, также сказывается разница во времени, – приводит слова Куртинайтиса пресс-служба "Химок". – Мне это известно по тем временам, когда в Казахстане работал мой друг Рамунас Бутаутас. Он рассказывал, что все поездки у них были в 4-5 утра, игроки недостаточно отдыхали и не высыпались. В этом сезоне у «Астаны» таких проблем нет, они везде играют очень хорошо и слаженно".

Куртинайтис заявил, что тренер "Астаны" провел отличную работу и сделал дисциплинированную команду: "он четко знает сильные и слабые стороны команды. К примеру, есть только бросающие игроки, как Майкл Дженкинс, причем он атакует с хорошим процентом. Одним словом, это опасный соперник, с которым нужно играть в полную силу. Они проводят стабильный сезон, но мы к ним готовы".

Напомним, матч "Химки" – "Астана" состоится в воскресенье, 5 мая и начнется в 16:00 по московскому времени.