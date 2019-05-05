Мадуро: военные должны быть готовы защищаться от американского вторжения

Николас Мадуро призвал венесуэльских военных быть готовыми отразить американское вторжение. Нужно защищать "священную землю" Венесуэлы с оружием в руках, сказал президент, выступая на маневрах в штате Кохедес перед тысячами молодых кадетов.

Между тем оппозиционер Хуан Гуайдо признался, что был бы не против интервенции США в страну. Он заявил, что если бы получил подобное предложение от Вашингтона, то согласился бы на него.

Американские власти не имеют поддержки высокопоставленных военных Венесуэлы, напоминает РИА Новости. Одна из причин этого – отказ США в американской визе одному из венесуэльских генералов, трехлетнему сыну которого предстояла операция в Бостоне.

Военные не поддерживают и оппозицию. Именно этим Гуайдо объяснил провал попытки государственного переворота в стране.