Дубль Гертла принес "Сан-Хосе" волевую победу над "Колорадо"

В пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги "Сан-Хосе Шаркс" на льду домашней арены "SAP-Центр" одержал волевую победу над "Колорадо Эвеланш" со счетом 2:1.

У победителей встречи дубль оформил Томаш Гертл (40-я, 47-я минуты), а у гостей единственную шайбу забросил Тайсон Джост (38).

Первые четыре игры завершились двумя победами "Сан-Хосе" (5:2, 4:2) и двумя викториями "Колорадо" (4:3, 3:0). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу "Шаркс". Следующий матч противостояния состоится во вторник, 7 мая и пройдет на льду арены "Пепси-Центр" в Денвере.