Пушков прокомментировал слова Трампа об отношениях США и России

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа об отношениях с Россией. Сенатор отметил, что на словах Трамп заявляет об огромном потенциале для развития отношений между Россией и Соединенными Штатами, а в реальности от Белого дома исходят только враждебные действия. Об этом Алексей Пушков написал на своей странице в Twitter.

По мнению парламентария, между словами американского президента и действиями его администрации в отношении России существует сильный разрыв.

Есть огромный разрыв между тем, что говорит Трамп об отношениях с Россией, и тем,что делает его администрация. На словах — огромный потенциал. На деле — бесконечные санкции, угрозы, выпады и враждебные действия. Хорошо бы Трамп довел свой энтузиазм хотя бы до посла США в Москве. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 4 мая 2019 г.

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, состоявшийся 3 мая, очень хорошим. Трамп добавил, что у Соединенных Штатов и Российской Федерации огромный потенциал для хороших отношений, напоминает РИА Новости.