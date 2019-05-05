В Приамурье пожарные и спасатели 90 раз за сутки выезжали на тушение возгораний

В Амурской области за сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение возгораний 90 раз. Такие данные появились на сайте ГУ МЧС России по региону.

Как уточняется, все палы были ликвидированы, больше всего их было в Благовещенском районе – семь. В борьбе с огнем принимали участие 174 человека личного состава и 50 единиц специальной техники.

Ранее СМИ сообщали, что с 1 апреля в 18 муниципальных образованиях Приамурья введен особый противопожарный режим. Первые лесные пожары были зафиксированы в регионе 27 марта. С 5 апреля в связи с особым противопожарным режимом власти ввели ограничение на посещение лесов гражданами, а также на въезд на их территорию транспортных средств в 12 районах и шести городах области.

В субботу, 4 мая, режим ЧС был введен в лесах Зейского района Амурской области. Там в течение трех дней действуют два природных пожара, охвативших территорию более 1 тысячи гектаров. Из-за сильного ветра огонь с леса распространяется на сельскохозяйственные угодья. Причиной лесных пожаров чаще всего называют человеческий фактор: люди жгут сухую растительность на сельхозугодьях или костры в лесах.

С начала пожароопасного сезона в Приамурье зафиксировано 211 лесных пожаров, охвативших территорию площадью 58 тысяч гектаров. Амурская область считается одним из наиболее уязвимых для пожаров регионов. В этом году из-за малоснежной зимы весенний сезон лесных пожаров начался раньше обычного, сообщает ТАСС.