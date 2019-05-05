Пожар в жилом доме в Китае: пять человек погибли, 27 пострадали

В провинции Гуандун, Китай, в результате пожара в жилом доме пять человек погибли и 27 пострадали. Такие данные сообщают местные средства массовой информации.

Как уточняется, пожар произошел в шестиэтажном жилом доме напротив одного из институтов Педагогического университета Гуанси в городском уезде Хайфэн. Три верхних этажа здания сдавались в аренду, проживали в них в основном студенты.

Около шести часов утра на лестничной клетке на первом этаже дома загорелся электромопед. Из-за того, что скутер находился на лестнице, внутри дома оказались заблокированными около 10 жильцов. Пожарные, прибывшие на место, смогли их эвакуировать, но к приезду спасателей пять человек уже погибли.

В местную больницу доставили 27 человек, из них у шестерых – сильные ожоги, передает РИА Новости.