"Спартак" интересуется игроками "Алкмара"

Московский "Спартак" проявил интерес к игрокам голландского "Алкмара". Согласно сообщениям голландской радиостанции, представители московского клуба просматривали матчи клуба, занимающего четвертое место в первенстве Нидерландов.

Голландцы сделали предположение что в поле зрения "Спартака" угодили 21-летние полузащитники Теун Копмейнерс и Гус Тил. Первый играет в опорной зоне, а также является штатным пенальтистом команды. Атакующий полузащитник Тил несмотря на возраст носит капитанскую повязку. Гус уже дебютировал в основе голландской сборной, а Теун входит в число кандидатов. Согласно данным сайте Трансфермакет каждый из голландцев стоит 5 миллионов евро. Копмейнерс связан контрактом до июня 2022 года, а договор Тила истекает в июне 2023 года.

В нынешнем чемпионате Голландии Тил забил 11 мячей – больше всех в команде. На счету Копмейнерса 7 голов. В ближайшем матче "Алкмар" принимает чемпиона страны ПСВ. Не исключено, что на этой встрече будут присутствовать представители клубов, интересующиеся восходящими звездами голландского футбола.