Боксер Артур Бетербиев защитил чемпионский титул

Российский боксер Артур Бетербиев сохранил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии IBF, победив в Лас-Вегасе представителя США Радивое Калайджича. Бетербиев провел 14 поединков и во всех победил нокаутом.

Бой с Калайджичем был остановлен в пятом раунде в виду явного преимущества Артура. Бетербиеву была присуждена победа техническим нокаутом, благодаря которой он сохранил чемпионский пояс.

34-летний Артур Бетербиев провел свой 14 бой в профессиональном боксе, и во всех 14 он одерживал досрочные победы. Для Калайджиа этот проигрыш стал вторым в карьере.