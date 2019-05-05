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5 мая 201909:38

Боксер Артур Бетербиев защитил чемпионский титул

Twitter / LesPartants

Российский боксер Артур Бетербиев сохранил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии IBF, победив в Лас-Вегасе представителя США Радивое Калайджича. Бетербиев провел 14 поединков и во всех победил нокаутом.

Бой с Калайджичем был остановлен в пятом раунде в виду явного преимущества Артура. Бетербиеву была присуждена победа техническим нокаутом, благодаря которой он сохранил чемпионский пояс.

34-летний Артур Бетербиев провел свой 14 бой в профессиональном боксе, и во всех 14 он одерживал досрочные победы. Для Калайджиа этот проигрыш стал вторым в карьере.

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