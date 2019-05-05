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Палестино-израильский конфликт 46 минут назад
Из Газы выпущены 450 ракет, в ответ Израиль атаковал 220 военных объектов
За сутки из сектора Газа выпущено 450 ракет, Израиль в ответ поразил 220 военных объектов. В основном это объекты радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад" (запрещены в России) на территории анклава: склады и цеха, тоннели, точки, из которых велся огонь. Убиты восемь или девять (данные уточняются) боевиков. Такие данные привел во время брифинга официальный представитель Армии обороны Израиля (АОИ) Джонатан Конрикус.
По его данным 150 ракет из выпущенных 450 были перехвачены службами ПРО, каждая седьмая ракета упала в незаселенной местности. Однако жертвы среди мирного населения есть — от прямого попадания ракеты во двор жилого дома в Ашкелоне погиб 60-летний израильтянин. Из двух военнослужащих АОИ, раненых накануне, один скончался в госпитале.
Палестинская сторона заявила о гибели 38-летней беременной женщины и ее годовалой дочери после израильского авианалета. Снаряд попал в их дом к югу от Газы, сообщают палестинские СМИ. Однако израильские военные отрицают причастность к гибели ребенка и его беременной матери и возлагают вину за гибель матери и ребенка на палестинских радикалов. Во время брифинга Джонатан Конрикус заявил, что их убила палестинская ракета, не долетевшая до еврейского государства, сообщает РИА Новости.
На границе сектора Газа и Израиля после почти месячного затишья вновь началась эскалация конфликта. Несколько десятков ракет были пущены по территории Израиля ночью 2 мая. Ответным огнем израильская армия уничтожила несколько военных объектов в анклаве.
Конрикус заявил на брифинге, что Израиль направил к сектору Газа танковую бригаду. Она полностью укомплектована и готова к атаке, утверждает представитель израильской армии. Сейчас она находится на стадии развертывания и подготовке к атакующей миссии. Также в Израиле объявлен ограниченный призыв резервистов для комплектации подразделений батарей ПРО "Железный купол".
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